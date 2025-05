«Il mio idolo è sempre stato Ibrahimovic, sempre visto video suoi di giocate e gol. Non ho mai tifato per una squadra in particolare, ho sempre guardato il calcio senza tifare per una squadra. A dire il vero, studio molto Haaland. Per me è forse il miglior attaccante d'Europa, il migliore al mondo in area di rigore». Lorenzo Lucca è stato accostato a diversi club italiani, tra cui anche l'Inter e ha raccontato un po' di sé in The Italian Football Podcast.