Mircea Lucescu, ex allenatore tra le altre di Inter e Shakhtar e oggi commissario tecnico della Romania, ha concesso un'intervista ai microfoni di TMW: “In queste partite Inter e Napoli non possono perdere punti. Contro Monza e Fiorentina non si può perdere, ho visto i viola contro il Panathinaikos e non mi hanno entusiasmato”.