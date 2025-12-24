Il difensore classe 2002, prodotto del settore giovanile, sta brillando in Grecia e in Champions League con l'Olympiakos

Fabio Alampi Redattore 24 dicembre 2025 (modifica il 24 dicembre 2025 | 17:16)

Gli anni nel settore giovanile dell'Inter e l'esordio in Prima Squdra, la crescita in giro per l'Italia e un presente da protagonista in Grecia, con la maglia dell'Olympiakos, con cui si sta cimentando anche in Champions League. Lorenzo Pirola si è raccontato ai microfoni di Tuttosport: "Qui in Grecia va tutto alla grande, ormai è un anno e mezzo che mi sono trasferito, mi sto trovando benissimo in tutto: la squadra, la città, le persone. Da quando sono arrivato, ma soprattutto quest'anno, sto giocando tutte le partite, stiamo disputando la Champions League, ho appena rinnovato il contratto, mi trovo veramente benissimo ad Atene".

Si sta cimentando pure in Champions League.

"Io ho fatto sei partite su sei da titolare, abbiamo cinque punti, quindi possiamo ancora sperare di entrare nei playoff. Ce la siamo giocata con il Real Madrid, con l'Arsenal e col Barcellona".

Qualora doveste passare, chi le piacerebbe affrontare?

"L'Inter! So che possono arrivare tra le prime otto, quindi magari se ne potrebbe parlare dagli ottavi in poi…ma in generale e senza pensare al tabellone, direi Inter. Sarebbe una partita che rappresenta per me qualcosa di più a livello di cuore, simbolica, una chiusura del cerchio".

È stato all'Inter dal 2015 al 2020, chi è il calciatore più forte con cui ha militato?

"Mi sono sempre trovato bene con tutti, sia nel settore giovanile che in prima squadra. Ho trovato persone super competenti, disponibili anche con i ragazzi. E quindi anche a livello di settore giovanile ho avuto la migliore esperienza possibile. Quando ero in prima squadra mi hanno aiutato maggiormente soprattutto i difensori: Skriniar, De Vrij, Bastoni".

Si diceva potesse tornare all'Inter prima di firmare per l'Olympiakos.

"Sì, so che c'è la questione delle liste. Non so se fossero notizie vere o solo indiscrezioni. Col senno del poi posso solo essere contento della scelta che ho fatto".

Chi è il ragazzo delle varie Under che l'ha maggiormente colpita?

"Sebastiano Esposito, dall'Under 14, eravamo insieme pure in 15 e 16. Si vedeva che fosse il giocatore più forte della nostra età, ero sicuro sarebbe arrivato a giocare ad alti livelli. Non è un caso che militi in A, possiede grandi qualità, può arrivare lontanissimo".