Luis Alberto, ex centrocampista della Lazio, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Fanpage. Ecco le sue parole su Simone Inzaghi: "Sembrava nervoso sia in allenamento che in partita ma in realtà non era così. Capiva il calciatore perché aveva smesso da poco di esserlo. A volte devi essere un sergente di ferro, ma devi anche lasciare i giocatori sereni. Quando tutti giocano felici, si rende di più".
Luis Alberto: “Chiamata da Inzaghi per portarmi all’Inter? Mai e credo che…”
C’è mai stata una telefonata di Inzaghi per portarti all’Inter?
"No, mai. E non credo sarebbe stato giusto".
