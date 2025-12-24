Luis Alberto, ex centrocampista della Lazio, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Fanpage. Ecco le sue parole su Simone Inzaghi: "Sembrava nervoso sia in allenamento che in partita ma in realtà non era così. Capiva il calciatore perché aveva smesso da poco di esserlo. A volte devi essere un sergente di ferro, ma devi anche lasciare i giocatori sereni. Quando tutti giocano felici, si rende di più".