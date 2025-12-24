FC Inter 1908
Luis Alberto, ex centrocampista della Lazio, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Fanpage. Ecco le sue parole su Simone Inzaghi
Marco Astori 

Luis Alberto, ex centrocampista della Lazio, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Fanpage. Ecco le sue parole su Simone Inzaghi: "Sembrava nervoso sia in allenamento che in partita ma in realtà non era così. Capiva il calciatore perché aveva smesso da poco di esserlo. A volte devi essere un sergente di ferro, ma devi anche lasciare i giocatori sereni. Quando tutti giocano felici, si rende di più".

C’è mai stata una telefonata di Inzaghi per portarti all’Inter?

"No, mai. E non credo sarebbe stato giusto".

