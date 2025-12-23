Aldo Serena, doppio ex di Inter e Juventus, ha toccato alcuni temi caldi, dalla lotta scudetto all'interesse dei bianconeri per Davide Frattesi

Intervistato da Tuttosport, Aldo Serena, doppio ex di Inter e Juventus, ha toccato alcuni temi caldi, dalla lotta scudetto all'interesse dei bianconeri per Davide Frattesi. Ecco le sue parole:

Dove può arrivare la Juventus? Lo scudetto è utopia?

«Ora li aspettano quattro partite di campionato accessibili, prima dello scontro di Champions con il Benfica. Vincere contro Mourinho all’Allianz permetterebbe ai bianconeri di presentarsi a Monaco con una nuova consapevolezza. Poi, tra le big italiane per ora non ci sono schiacciasassi: sono tutte lì appaiate tra successi e frenate improvvise. Tutte incompiute. In un contesto del genere credere nello scudetto è obbligatorio».