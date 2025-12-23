Intervistato da Tuttosport, Aldo Serena, doppio ex di Inter e Juventus, ha toccato alcuni temi caldi, dalla lotta scudetto all'interesse dei bianconeri per Davide Frattesi. Ecco le sue parole:
Serena: “La Juve deve credere nello scudetto. E a Spalletti serve uno come Frattesi”
Dove può arrivare la Juventus? Lo scudetto è utopia?—
«Ora li aspettano quattro partite di campionato accessibili, prima dello scontro di Champions con il Benfica. Vincere contro Mourinho all’Allianz permetterebbe ai bianconeri di presentarsi a Monaco con una nuova consapevolezza. Poi, tra le big italiane per ora non ci sono schiacciasassi: sono tutte lì appaiate tra successi e frenate improvvise. Tutte incompiute. In un contesto del genere credere nello scudetto è obbligatorio».
Certo, il mercato può aiutare. Si parla di Frattesi e di Lucca...—
«Se Spalletti vuole il nerazzurro avrà le sue ragioni. Frattesi è anarchico: puoi trovartelo anche davanti, in condizioni di campo che non ti aspetti. Sa come sparigliarti le partite, arrivando 3/4 volte a partita davanti al portiere. Alla Juve manca uno così. Allo stesso modo, penso che pure uno come Lucca potrebbe tornare utile, dal momento che Dusan resterà ai box fino a marzo».
