Inter su Mlacic e Valincic, Naletilic: “Potrebbero fare come Sucic: a gennaio…”

Nelle scorse settimane, all'Inter sono stati accostati due profili croati: Moris Valincic (2002) e Branimir Mlacic (2007)
Matteo Pifferi Redattore 

Nei giorni scorsi, Moris Valincic è stato accostato all'Inter. Il difensore della Dinamo Zagabria piace ai nerazzurri che cercano un esterno destro per sostituire l'infortunato Dumfries. Ai nerazzurri, in ottica Under 23 e Primavera, hanno accostato pure Mlacic, difensore classe 2007 dell'Hajduk Spalato sul quale però ci sono anche altre squadre top in Europa.

Intervistato da germanijak, Marko Naletilic, agente FIFA importante e tra gli altri procuratore anche di Pasalic, ha parlato così proprio di Valincic e Mlacic: "Tutti quelli che se lo possono permettere, pensano che anticipare le concorrenti e prendere un giocatore in anticipo sia la soluzione. Mi vengono in mente alcuni dei nostri (croati, ndr) giocatori, anche se non strettamente correlati al Mondiale.

Può essere il caso di Mlacic, che potrebbe essere comprato a gennaio ma lasciato in prestito all'Hajduk o lo stesso vale per Valincic della Dinamo Zagabria. Un po' come è capitato all'Inter con Petar Sucic, che è approdato a Milano in estate. Mlacic e Valincic potrebbero essere venduti facilmente in questa maniera. Aggiungo anche Fruk del Rijeka, che è destinato ad un trasferimento forse in estate.

In ogni caso, penso che si debba vendere un giocatore quando arriva l'occasione giusta, indipendentemente se sia estate o inverno. E specialmente per giocatori di 24-25 anni. Molti club vogliono prendere i talenti più importanti prima che il prezzo schizzi alle stelle"

© RIPRODUZIONE RISERVATA