Materazzi a InterTV: “Akanji e Thuram i miei preferiti. In chi mi rivedo? Ti dico che…”

Punti pesanti in palio al Meazza per il Derby di Milano. Alle 20.45 si alzerà il sipario alla Scala del Calcio per una stracittadina che vede i nerazzurri primi in classifica con 10 punti di vantaggio sul Milan. Vantaggio che i rossoneri vorranno accorciare per riaprire la corsa scudetto. Pesanti le assenze per mister Chivu che oltre a Lautaro Martinez dovrà fare a meno di Thuram. Queste le parole di Marco Materazzi raccolte nel pre parttia dai microfoni di InterTV: "Bello giocare queste gare, atmosfera incredibile, oggi sarà importante per noi interisti perchè con 10 punti di vantaggio faremmo un passo avanti verso lo scudetto. Il gol che ho dedicato a mio figlio, vittoria per 4 a 3, quello il mio derby più entusiasmante. Tutti i derby sono rischiosi, sono gare a se, ma la squadra è matura per capire l'importanza della partita, sappiamo che loro cercheranno il contropiede a noi siamo forti, lo stiamo dimostrando, bravi i ragazzi che fino ad oggi stanno facendo quello che fa una grande squadra. Cosa succede prima di scendere in campo? Il problema è la settimana che vivi, quando scendi in campo ti godi il momento, tocchi l'erba poi l'arbitro fischia e vuoi vincere. I miei preferiti? Akanji che sta dimostrando di essere forte e lo sapevamo nonostante il cambio di campionato e poi ho un debole per Thuram....non gioca? Allora Pio. Akanji? Siamo due giocatori simili cattivi al punto giusto ma c'è anche Bastoni e voglio rivedermi più in lui che è anche interista. Quando andavo in campo i tifosi non me ne perdonavano una e stanno facendo lo stesso con lui ma lui è forte e lo sta dimostrando"