Pulisic: “Se crediamo allo scudetto? Pensiamo solo all’Inter e poi vediamo”

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Christian Pulisic, giocatore del Milan, ha parlato così prima del derby di questa sera
Marco Astori Redattore 

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Christian Pulisic, giocatore del Milan, ha parlato così prima del derby di questa sera: "Non sono uscito questa settimana, ma io non esco mai (ride, ndr). Non sono nel mio miglior momento ma oggi posso cambiare tutto: sono pronto. Lo scudetto? Oggi vogliamo focalizzarci solo su questa partita, vogliamo vincere questa: poi vediamo dove siamo".

