Intervenuto ai microfoni di DAZN, Christian Pulisic, giocatore del Milan, ha parlato così prima del derby di questa sera: "Non sono uscito questa settimana, ma io non esco mai (ride, ndr). Non sono nel mio miglior momento ma oggi posso cambiare tutto: sono pronto. Lo scudetto? Oggi vogliamo focalizzarci solo su questa partita, vogliamo vincere questa: poi vediamo dove siamo".