Zielinski: “Più calma quando creiamo, è quello che manca”

Zero a zero alla fine del primo tempo tra Atalanta e Inter . Ai microfoni di DAZN , prima dell'inizio del secondo tempo ha parlato Piotr Zielinski. Queste le sue parole:

«L'Inter sta giocando bene? Dobbiamo essere calmi, quando creiamo occasioni bisogna finalizzare meglio: è quello che ci manca. Stiamo giocando bene, dobbiamo essere concentrati e cercare di buttare giù».