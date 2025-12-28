Zero a zero alla fine del primo tempo tra Atalanta e Inter. Ai microfoni di DAZN, prima dell'inizio del secondo tempo ha parlato Piotr Zielinski. Queste le sue parole:
Zielinski: “Più calma quando creiamo, è quello che manca”
All'intervallo le parole del centrocampista che ha giocato titolare anche questa sfida
«L'Inter sta giocando bene? Dobbiamo essere calmi, quando creiamo occasioni bisogna finalizzare meglio: è quello che ci manca. Stiamo giocando bene, dobbiamo essere concentrati e cercare di buttare giù».
(Fonte: DAZN)
