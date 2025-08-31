Luis Henrique, esterno dell'Inter, intervistato dal MatchDay Programme di Inter-Udinese, ha parlato così della sua nuova esperienza in nerazzurro

Sei il 36° brasiliano della storia dell'Inter, chi sono i tuoi connazionali che hai ammirato di più in nerazzurro?

Ronaldo il Fenomeno e Adriano! Sono sicuramente loro quelli che mi hanno impressionato di più.

Sei rapido e tecnico, duttile: se potessi prendere un’altra qualità da un tuo compagno quale sarebbe?

È molto difficile rispondere, ma penso la capacità di finalizzazione di Lautaro.

Di cosa vai più fiero quando sei in campo?

Sono fiero di sapere che posso aiutare la squadra in diversi modi, sia pressando gli avversari che nella fase offensiva. Da questo punto di vista mi sento molto maturato rispetto agli inizi.

Mi puoi dire 5 aggettivi che ti rappresentano?

Allegria, resilienza, forza, concentrazione e fede.

E una frase che ti rappresenta?

“Sii forte e coraggioso”.

Mi racconti il luogo in cui sei cresciuto?

Anche se sono nato a João Pessoa, Solânea è la città in cui sono cresciuto. Ora ci torno per le vacanze e per passare del tempo con la mia famiglia. Anche il mio primo campo da calcio si trovava a Solânea, è lì che è iniziata la mia storia.

Cosa rappresenta oggi per te l’Inter?

È la realizzazione di un sogno. È una squadra molto importante in cui ho sempre sognato di giocare, per cui il fatto di arrivare qui ora e di poter partecipare a competizioni importanti è un sogno che si realizza.

Cosa ti ha aiutato di più nella tua carriera?

Credo che il mio carattere allegro e la mia voglia di vincere siano le caratteristiche che mi hanno aiutato di più a salire di livello e ad arrivare dove sono oggi.