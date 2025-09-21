Primi minuti in campionato con l'Inter per Luis Henrique. Ai microfoni di DAZN, l'esterno brasiliano, arrivato in estate dall'OM, ha parlato così

Primi minuti in campionato con l'Inter per Luis Henrique. Ai microfoni di DAZN, l'esterno brasiliano, arrivato in estate dall'Olympique Marsiglia, ha parlato così:

"Cosa mi chiede Chivu? Di puntare l'avversario, cercare l'uno contro uno e crossare. L'ambientamento in squadra? Sono felice nel gruppo, mi trovo molto bene in questa squadra. Tutti mi hanno incoraggiato per questi primi minuti".