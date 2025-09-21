Primi minuti in campionato con l'Inter per Luis Henrique. Ai microfoni di DAZN, l'esterno brasiliano, arrivato in estate dall'Olympique Marsiglia, ha parlato così:
"Cosa mi chiede Chivu? Di puntare l'avversario, cercare l'uno contro uno e crossare. L'ambientamento in squadra? Sono felice nel gruppo, mi trovo molto bene in questa squadra. Tutti mi hanno incoraggiato per questi primi minuti".
