Luis Henrique: “Mi trovo bene in questa squadra. Ecco cosa mi chiede Chivu”

Primi minuti in campionato con l'Inter per Luis Henrique. Ai microfoni di DAZN, l'esterno brasiliano, arrivato in estate dall'OM, ha parlato così
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Getty

Primi minuti in campionato con l'Inter per Luis Henrique. Ai microfoni di DAZN, l'esterno brasiliano, arrivato in estate dall'Olympique Marsiglia, ha parlato così:

Getty Images

"Cosa mi chiede Chivu? Di puntare l'avversario, cercare l'uno contro uno e crossare. L'ambientamento in squadra? Sono felice nel gruppo, mi trovo molto bene in questa squadra. Tutti mi hanno incoraggiato per questi primi minuti".

(Fonte: DAZN)

