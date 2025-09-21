Il commento su DAZN dell'allenatore nerazzurro che con la sua squadra ha ritrovato i tre punti dopo due sconfitte consecutive

Eva A. Provenzano Caporedattore 21 settembre 2025 (modifica il 21 settembre 2025 | 23:52)

Sofferenza nel finale, un gol subìto - un altro in pratica in una delle poche occasioni create dall'avversario - che ha rimesso tutto in discussione e non ha lasciato tirare il fiato agli interisti fino al 96esimo. La fase difensiva ancora da rivedere e là davanti troppo sprecco, ancora e la gara che non si chiude.

I tre punti incassati sono sicuramente un'ottima consolazione. Perché dovevano arrivare e sono arrivati, perché servivano a fare pace con la classifica che si era fatta strana dopo due sconfitte di fila. E allora Cristian Chivu questi tre punti se li prende e se li tiene stretti e alla fine della gara tira le somme su quanto accaduto a San Siro dopo il due a uno contro il Sassuolo e racconta quanto ha visto ai microfoni di DAZN.

-Partiamo dai nuovi, assist di Sucic, Esposito, Luis Enrique buone notizie...

La cosa positiva è la vittora. Avevamo bisogno ed eravamo in debito in questo aspetto. Potevamo chiuderla prima, ma il loro portiere era in giornata. Poi abbiamo sofferto negli ultimi minuti perché mentalmente subentrano un sacco di cose. Ma ci abbiamo creduto, abbiamo cercato di fare il nostro gioco, creare, alla fine ce l'abbiamo fatta, alla fine contava vincere ora.

-Ha sentito il coro per lei?

La prossima domanda... (sorride.ndr) Mi fa piacere quando si incoraggia la squadra, quando si dà energia ai ragazzi che ne hanno bisogno.

-Vista una grande Inter e una squadra che ha dominato. Ma le gare bisogna chiuderle per non rischiare un pareggio. Un'Inter che domina vuoi vedere?

Possiamo fare meglio: possiamo velocizzare di più, girare palla meglio, attaccare la profondità e non è facile attaccare un blocco basso. Abbiamo avuto carattere, voglia e determinazione e ci sono state giocate di qualità. Il loro portiere non ci ha permesso di chiuderla prima, poi abbiamo sofferto, ma abbiamo sofferto fino in fondo.

-Come sta vivendo tutti questi esordi Pio Esposito e l'amore che gli stanno dando i tifosi?

Ha dato risposte in campo, in CL e oggi. Si sta integrando bene, regge la pressione, il contatto fisico, sono contento della sua prestazione e di quello che sta facendo per la squadra.

-Le sue caratteristiche non c'erano nell'Inter...

È stato un dibattito anche con Thuram all'Olanda. Sa giocare spalle alle porte e gli dicevo a Thuram di attaccare la profondità. Si completano, sono caratteristiche importanti. Vedremo anche Bonny, peccato sia solo subentrato, che sa fare tutto: sa dribblare, è veloce, sa integrarsi, sono contento dei 4 attaccanti a disposizione, stanno facendo un gran lavoro.

-Aveva detto un Martinez gioca... Soddisfatto della prestazione del portiere?

Ho mantenuto la promessa. Ha la mia stima e l'ho già detto. Ho portieri validi, che si completano, aiutano, sono contento della sua prestazione. L'obiettivo è farlo integrare, non vorrei che in futuro possa succedere qualcosa che ci possa lasciare senza soluzioni. Yann rimane la prima scelta ma Peppo avrà la possibilità di giocare, è una cosa importante: non bisogna aspettare solo la Coppa Italia per farlo giocare.

(Fonte: DAZN)