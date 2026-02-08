Ai microfoni di DAZN, Luis Henrique, che oggi torna titolare sulla fascia destra dell'Inter, ha rilasciato queste dichiarazioni prima della partita contro il Sassuolo:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Luis Henrique: “Sento la fiducia di Chivu ed è importante. Ho lavorato tanto per…”
news
Luis Henrique: “Sento la fiducia di Chivu ed è importante. Ho lavorato tanto per…”
Ai microfoni di DAZN, Luis Henrique, che oggi torna titolare sulla fascia destra dell'Inter, ha rilasciato queste dichiarazioni
"Sono contento della fiducia di Chivu, ho lavorato sempre tanto per arrivare a questo livello. Ho nel dna il dribbling, Chivu mi chiede di fare di più, l'importante è avere la fiducia dell'allenatore e dei compagni".
(Fonte: DAZN)
© RIPRODUZIONE RISERVATA