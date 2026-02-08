FC Inter 1908
Luis Henrique: “Sento la fiducia di Chivu ed è importante. Ho lavorato tanto per…”

Ai microfoni di DAZN, Luis Henrique, che oggi torna titolare sulla fascia destra dell'Inter, ha rilasciato queste dichiarazioni
Marco Macca
Ai microfoni di DAZN, Luis Henrique, che oggi torna titolare sulla fascia destra dell'Inter, ha rilasciato queste dichiarazioni prima della partita contro il Sassuolo:

"Sono contento della fiducia di Chivu, ho lavorato sempre tanto per arrivare a questo livello. Ho nel dna il dribbling, Chivu mi chiede di fare di più, l'importante è avere la fiducia dell'allenatore e dei compagni".

(Fonte: DAZN)

