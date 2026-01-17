Luis Henrique: “Oggi è troppo importante vincere. Nel nuovo ruolo…”

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Luis Henrique ha rilasciato queste dichiarazioni prima del fischio d'inizio di Udinese-Inter

"Oggi è troppo importante vincere, una partita difficile contro un avversario fisicamente fortissimo. Ma abbiamo lavorato tanto per arrivare qui oggi e portare i tre punti a casa".