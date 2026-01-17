Intervenuto ai microfoni di DAZN, Luis Henrique ha rilasciato queste dichiarazioni prima del fischio d'inizio di Udinese-Inter:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Luis Henrique: “Oggi è troppo importante vincere. Nel nuovo ruolo…”
news
Luis Henrique: “Oggi è troppo importante vincere. Nel nuovo ruolo…”
Intervenuto ai microfoni di DAZN, Luis Henrique ha rilasciato queste dichiarazioni prima del fischio d'inizio di Udinese-Inter
"Oggi è troppo importante vincere, una partita difficile contro un avversario fisicamente fortissimo. Ma abbiamo lavorato tanto per arrivare qui oggi e portare i tre punti a casa".
"Sono felice e in fiducia, spero di continuare così nel nuovo ruolo".
(Fonte: DAZN)
© RIPRODUZIONE RISERVATA