FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Luis Henrique: “Oggi è troppo importante vincere. Nel nuovo ruolo…”

news

Luis Henrique: “Oggi è troppo importante vincere. Nel nuovo ruolo…”

Luis Henrique: “Oggi è troppo importante vincere. Nel nuovo ruolo…” - immagine 1
Intervenuto ai microfoni di DAZN, Luis Henrique ha rilasciato queste dichiarazioni prima del fischio d'inizio di Udinese-Inter
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Luis Henrique ha rilasciato queste dichiarazioni prima del fischio d'inizio di Udinese-Inter:

Inter Luis Henrique
Getty Images

"Oggi è troppo importante vincere, una partita difficile contro un avversario fisicamente fortissimo. Ma abbiamo lavorato tanto per arrivare qui oggi e portare i tre punti a casa".

Luis Henrique: “Oggi è troppo importante vincere. Nel nuovo ruolo…”- immagine 3
Getty Images

"Sono felice e in fiducia, spero di continuare così nel nuovo ruolo".

(Fonte: DAZN)

Leggi anche
Kristensen: “Migliorati tantissimo rispetto all’andata. Inter forte, noi...
Luis Henrique a InterTV: “Gara difficile ma abbiamo lavorato tanto per…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA