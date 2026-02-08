Così l'esterno dell'Inter Luis Henrique ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida delle ore 18 contro il Sassuolo: "Penso che sono forti fisicamente, dobbiamo essere concentrati su questo dettaglio, hanno qualità e un attacco forte. Abbiamo lavorato per vincere contro tutto questo e portare a casa i 3 punti.

Il mio margine di miglioramento più importante in stagione visto che a Marsiglia facevo tanti gol e assist? Sì mi manca, la verità è che è importante fare gol e assist, ma è cambiato il lavoro rispetto a quel che facevo a Marsiglia. Sento di avere la fiducia dell'allenatore ed è la cosa più importante per me.