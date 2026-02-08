Così l'esterno dell'Inter Luis Henrique ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida delle ore 18 contro il Sassuolo: "Penso che sono forti fisicamente, dobbiamo essere concentrati su questo dettaglio, hanno qualità e un attacco forte. Abbiamo lavorato per vincere contro tutto questo e portare a casa i 3 punti.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Luis Henrique: “Più gol e assist a Marsiglia? Ho la fiducia di Chivu, la verità è che…”
news
Luis Henrique: “Più gol e assist a Marsiglia? Ho la fiducia di Chivu, la verità è che…”
Così l'esterno dell'Inter Luis Henrique ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida delle ore 18 contro il Sassuolo
Il mio margine di miglioramento più importante in stagione visto che a Marsiglia facevo tanti gol e assist? Sì mi manca, la verità è che è importante fare gol e assist, ma è cambiato il lavoro rispetto a quel che facevo a Marsiglia. Sento di avere la fiducia dell'allenatore ed è la cosa più importante per me.
Partita importante per lo scudetto? Tutte ora sono troppo importanti".
© RIPRODUZIONE RISERVATA