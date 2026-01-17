FC Inter 1908
Nainggolan: “Scudetto? Inter favorita, ma campionato equilibrato. Spalletti un genio”

Nainggolan
Il centrocampista belga ha detto la sua sul campionato italiano, elogiando il tecnico che più lo ha esaltato
Radja Nainggolan ha concesso un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Spalletti è un mio papà del calcio, mi capiva come nessuno altro e mi ha migliorato. Parliamo di un allenatore top: la Juventus non era così bella e dominante dagli anni degli scudetti con Buffon, Barzagli, Bonucci e Chiellini. Alla faccia di chi dava del bollito a Luciano dopo l'addio dalla Nazionale".

Juventus Spalletti
Da quando Spalletti è arrivato a Torino, la Juve ha un ritmo da scudetto. Sorpreso?

"No, perché Spalletti è un genio del calcio. Vede cose che altri nemmeno immaginano. Non ha la bacchetta magica, però tira fuori il meglio dai giocatori. Come si può essere stupiti di un tecnico che ha vinto lo scudetto a Napoli mostrando un gran calcio e senza esser favorito? Fossi la Juventus lo blinderei subito".

Nainggolan: “Scudetto? Inter favorita, ma campionato equilibrato. Spalletti un genio”- immagine 3
Spalletti è arrivato troppo tardi per lo scudetto?

"L'Inter resta la favorita, non solo perché è prima. Ma è un campionato equilibrato e livellato, tutti possono avere battute d'arresto. Quella di Spalletti è la miglior Juve degli ultimi anni, sta andando forte e vista la partenza con Tudor non c'è l'assillo del dover vincere a ogni costo. Se davanti perdono ancora qualche punto...".

