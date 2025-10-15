L'ex attaccante Pasquale Luiso è intervenuto ai microfoni di TMW Radio: "Chi scelgo ad oggi tra Esposito e Camarda? Oggi Pio Esposito piace, fare tanti gol in Serie B non è da tutti. È da tenere sott'occhio. È un giocatore che non esiste più in Serie A, ha una bella fisicità. Camarda è giovane, ma quanti come a lui giocano in altri campionati? Pio Esposito deve giocare con l'Inter, anche titolare".