FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Luiso: “Esposito da tenere d’occhio, deve giocare con l’Inter. Contro la Roma…”

news

Luiso: “Esposito da tenere d’occhio, deve giocare con l’Inter. Contro la Roma…”

Pio Esposito
L'ex attaccante ha detto la sua sul giovane talento nerazzurro: "È un giocatore che non esiste più in Serie A"
Fabio Alampi Redattore 

L'ex attaccante Pasquale Luiso è intervenuto ai microfoni di TMW Radio: "Chi scelgo ad oggi tra Esposito e Camarda? Oggi Pio Esposito piace, fare tanti gol in Serie B non è da tutti. È da tenere sott'occhio. È un giocatore che non esiste più in Serie A, ha una bella fisicità. Camarda è giovane, ma quanti come a lui giocano in altri campionati? Pio Esposito deve giocare con l'Inter, anche titolare".

Luiso: “Esposito da tenere d’occhio, deve giocare con l’Inter. Contro la Roma…”- immagine 2

Inter, contro la Roma per Chivu prova Scudetto?

"Sarà la seconda partita più importante dopo la Juve. Vedrà se l'Inter è migliorata davvero".

Leggi anche
Juan Jesus: “Napoli-Inter non sarà una finale. Conosco bene Chivu e…”
Barba: “Io all’Inter? Qualcosa c’è stato, ecco quando. E vi dico questo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA