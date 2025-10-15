Sono le grandi speranze di Inter e Milan, nonchè di tutto il calcio italiano: giovani, talentuosi, promettenti, pronti a dividersi la scena in un futuro, forse, nemmeno troppo lontano. Pio Esposito e Francesco Camarda hanno acceso il dibattito fra addetti ai lavori e tifosi: chi è il più forte? Quel che è certo è che i due hanno voglia di bruciare le tappe e di continuare a far bene, e il loro inizio di stagione tra Serie A e Nazionale fa sicuramente ben sperare. La Gazzetta dello Sport propone un confronto tra i due attaccanti.
