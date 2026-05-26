Romelu Lukaku ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sport: "Tanta gente diceva che ero morto, il Napoli mi ha dato una mano"

Matteo Pifferi Redattore 26 maggio 2026 (modifica il 26 maggio 2026 | 22:32)

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Romelu Lukaku ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sport e ha parlato anche del suo futuro: "Sto bene, sabato inizierò la preparazione. Sarà un Mondiale diverso, andiamo con una nuova generazione che vuole dimostrare al mondo, ognuno deve capire il suo ruolo giusto per la squadra. Questa è la cosa più importante tra di noi, nessuno deve mettere le proprie questioni personali al di sopra della squadra"

Sull'Italia — "C'è tanta gente che parla, è un peccato. Giocando in Italia, voglio vedere l'Italia al Mondiale, voglio giocare contro l'Italia. Ha fatto la storia del calcio, ha vinto tante cose. Per noi giocatori, è un peccato che non ci sia l'Italia, sono convinto che troverete la soluzione e tornerete tra i top al mondo"

Cosa ti ha colpito di questa stagione? — "Per la mia squadra, il Napoli, era importante chiudere la stagione nelle prime 4, siamo arrivati secondi. Volevamo competere per lo scudetto ma merito all'Inter, sono stati più forti, hanno veramente meritato di vincere il campionato. La Roma in Champions? Che bello! Sono contento per i loro tifosi, se lo meritano. In Serie A bisogna essere concentrati fino alla fine, due big sono state fuori"

Quale sarà il tuo futuro? Ho un contratto col Napoli ancora, sono molto contento qui, mi hanno dato l'opportunità di vedere che non ero morto. Ringrazio sempre Conte in primis e poi la società per la fiducia, adesso mi concentro sulla Nazionale e vedremo. Non è un addio? La gente dice tante cose, sono molto contento dove sto. Tanta gente diceva che ero morto, il Napoli mi ha dato una mano, per questo li ringrazierò per sempre e sono orgoglioso di essere un giocatore del Napoli"

Con Conte è cambiato qualcosa? — "Tutto come prima. Prima di tornare in Belgio ci siamo parlati, ho chiesto scusa. Per me era difficile non poter aiutare la squadra, lui mi ha detto che non mi vedeva come prima, siamo stati onesti. Lui ha creato il giocatore che sono oggi, lo ringrazierò per sempre, se lui avrà bisogno di me spero mi chiami ancora in futuro, vediamo"