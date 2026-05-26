Giovanni Carnevali ha parlato così anche di Muharemovic, uno dei nomi accostati all'Inter per la difesa del futuro

Matteo Pifferi Redattore 26 maggio 2026 (modifica il 26 maggio 2026 | 21:38)

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Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, l'AD del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato così anche di Muharemovic, uno dei nomi accostati all'Inter per la difesa del futuro:

"Spero ci sia più di uno. L'obiettivo del Sassuolo è cercare di portare giocatori a società importanti. Per Muharemovic con l'Inter non abbiamo fatto nulla. Non c'è neanche stata nessuna trattativa con l'Inter. Stiamo vedendo un po'. Siamo all'inizi, il cammino è lungo e il calciomercato durerà per parecchio tempo e vedremo che opportunità ci saranno nei prossimi giorni"

"Mi dispiace che Milan e Juventus siano fuori dalla Champions, è un danno per il nostro calcio ma d'altra parte sono contento per il Como, ha dimostrato di aver lavorato bene. Dobbiamo essere felici di una società come il Como in Champions"

"Le aste non sono mai belle. Fa parte della correttezza che c'è tra i club, specie se ci sono rapporti con questi club. Non abbiamo fatto mai aste, non ci piace. Bisogna fare le giuste valutazioni, devono andare bene a noi, al giocatore e alla società che acquista. Quanto vale Muharemovic? Dipende da tante situazioni, dai club che lo richiedono. Parliamo sempre di Inter ma mi sento di dire che, sebbene ci sia un ottimo rapporto e abbiamo fatto già trattative in passato, non c'è mai stata nessuna trattativa per Muharemovic. Ci sono state altre trattative con altre società straniere per Muharemovic, non con l'Inter"