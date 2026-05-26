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Pastorello: “Rinnovo De Vrij? Ne stiamo parlando. Inzaghi? Tornerà sicuramente in Italia”
Federico Pastorello, ai microfoni di Sky Sport, ha fatto il punto della situazione su alcuni dei suoi assistiti. Si parte da Stefan de Vrij, difensore olandese in scadenza di contratto a giugno con l'Inter: "De Vrij rinnova? È un discorso che si potrà portare avanti, ci sono tanti giocatori top in scadenza, lui sembra essere teoricamente uno al quale l'Inter potrebbe proporre un rinnovo. Effettivamente è vero che ne stiamo parlando, dopo di che la realtà è anche che Stefan è un "italiano", ha fatto 8 anni all'Inter e 5 alla Lazio, sinceramente anche l'idea di andare fuori dall'Italia è una delle cose che lui mi ha comunque sollecitato, fermo restando che l'Inter è la squadra del cuore, è la squadra che l'ha portato a diventare il giocatore che è. Se ci sarà l'opportunità di parlarne con l'Inter lo faremo".
"Se c'è stato un tentativo di riportare Inzaghi in Italia? Sì. Parliamo di un allenatore che non ha bisogno di presentazioni, ha tantissimi estimatori, non solo in Italia. Lui ha questo contratto importante con l'Al-Hilal, ha fatto una parte del lavoro, è l'unica squadra imbattuta al mondo, ha vinto comunque una competizione che è la King's Cup, è arrivato secondo con un punteggio di 9 punti superiore alla stagione precedente, e nessuno ha mai vinto un campionato con così tanti punti in Arabia Saudita. Bisogna anche dare onore all'Al-Nassr. La missione non è completata, c'è un secondo anno e lo vuole fare nella maniera più assoluta. Programmi su di lui a breve termine non ne vedo, dopo di che tornerà sicuramente in Italia".
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