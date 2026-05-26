Federico Pastorello, ai microfoni di Sky Sport, ha fatto il punto della situazione su alcuni dei suoi assistiti. Si parte da Stefan de Vrij, difensore olandese in scadenza di contratto a giugno con l'Inter: "De Vrij rinnova? È un discorso che si potrà portare avanti, ci sono tanti giocatori top in scadenza, lui sembra essere teoricamente uno al quale l'Inter potrebbe proporre un rinnovo. Effettivamente è vero che ne stiamo parlando, dopo di che la realtà è anche che Stefan è un "italiano", ha fatto 8 anni all'Inter e 5 alla Lazio, sinceramente anche l'idea di andare fuori dall'Italia è una delle cose che lui mi ha comunque sollecitato, fermo restando che l'Inter è la squadra del cuore, è la squadra che l'ha portato a diventare il giocatore che è. Se ci sarà l'opportunità di parlarne con l'Inter lo faremo".