Intervistato da TMW, Fabio Lupo, ex direttore sportivo della SPAL, ha parlato anche della lotta scudetto. Ecco le sue dichiarazioni:
Intervistato da TMW, Fabio Lupo, ex direttore sportivo della SPAL, ha parlato anche della lotta scudetto. Ecco le sue dichiarazioni
Chi vincerà il campionato?—
"Il nostro campionato è molto bello per l'equilibrio che regna tra le squadre. Non dimentichiamoci che il Bologna ha trovato una sua identità ben precisa. Sta trovando convinzione, continuità. È una mina vagante. Sarà un torneo che si giocherà fino all'ultima giornata. Occhio a Roma e Bologna, che possono scompaginare gli equilibri".
L'Inter viene da due sconfitte. Un campanello d'allarme?—
"Due sconfitte maturate sulla base di prestazioni non eccezionali con qualche giocatore cardine non al meglio. Un calo c'è stato. Una squadra come l'Inter non può permettersi cali di attenzione".
(Fonte: TMW)
