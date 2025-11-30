Toni: “Pio Esposito un po’ mi somiglia ma deve migliorare in un aspetto”

Luca Toni ha parlato a Sport Mediaset anche di Pio Esposito: "Sta studiando per diventare grande"

Matteo Pifferi Redattore 30 novembre 2025 (modifica il 30 novembre 2025 | 13:32)

L'ex attaccante Luca Toni ha parlato così a Sport Mediaset a margine dalle finali del World Legends Padel Tour in programma a Miami:

"Yildiz a me fa impazzire, infiamma i tifosi, salta l'uomo. Sta facendo l'ultimo step per diventare un giocatore importante, spero rimanga il più a lungo possibile alla Juventus. La Juve deve lottare per lo scudetto, o almeno provarci. Ci sono tante squadre che stanno andando forte, è questo il bello della Serie A"

Spalletti ha svoltato?

"E' ancora presto, il lavoro di Spalletti si vedrà nel tempo. I risultati stanno arrivando e vedo che Spalletti è sulla strada giusta. Ha vinto campionati, faccio fatica a dire su cosa debba lavorare"

Attaccanti Inter

"A me piacciono Lautaro e Thuram ma anche Bonny e Pio Esposito. Davanti l'Inter è messa molto bene, Pio Esposito ha un po' le mie caratteristiche ma deve diventare un po' più cattivo sotto porta anche se è giovane, ha grandi potenzialità e davanti ha dei campioni e sta studiando per diventare grande"