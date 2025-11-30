FC Inter 1908
Vieri: “Inter, più cura dei dettagli. Esposito? Nessun confronto con me: è forte, lasciamolo crescere”

Le parole dell'ex attaccante nerazzurro sul momento della squadra di Chivu e sul giovane attaccante spesso accostato a lui
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Christian Vieri, ai microfoni di Skysport, ha parlato della gara col Pisa e in generale del momento dell'Inter: «Non lo so cosa non sta funzionando, ha preso gol alla fine contro l'AM. Ha fatto due buone partite nel derby e in CL ed è venuta via comunque con zero punti. Quindi serve essere ancora più concentrati, guardare ogni minimo dettaglio. Ogni piccolo centimetro, bisogna guardare tutto, le cose non stanno andando per conto loro e bisogna migliorare su quelle cose lì», ha detto.

-Pio Esposito è il nuovo Vieri o comunque il centravanti del futuro della Nazionale? 

Il centravanti del futuro sicuramente, ha venti anni. Ricordiamoci che l'anno scorso giocava in B con lo Spezia, ha fatto un buonissimo campionato ed è andato all'Inter, gioca a San Siro, davanti a 80mila persone, in una squadra che deve vincere ogni domenica. Gioca in CL, in Nazionale. Bisogna dargli tempo, lasciarlo traquillo, e i paragoni non hanno senso. Non si paragona uno di venti anni a uno che ha smesso. Vediamo tra sette otto anni e si può dire a chi somiglia. Ora lasciamo giocare con tranquillità. È molto bravo, fa gol, che è importante, regge il confronto fisico. In campo Nazionale e internazionale e là lo sforzo è più forte. Lui c'è, migliorerà giocando e fa gol. 

-Ci arriveremo ai Mondiali? 

A me fate questa domanda? Non ho idea di chi debba giocarla, non posso dirlo a Gattuso. Abbiamo quattro attaccanti bravi. In bocca al lupo Rino, siamo tutti con voi. 

(Fonte: SS24)

