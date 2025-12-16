FC Inter 1908
Lupo: “Scudetto? Ci sarà equilibrio, nessuna fuga. Lotta punto a punto”

Intervistato da TMW, Fabio Lupo, ex direttore sportivo tra le altre di Torino e SPAL, ha fatto il punto sulla lotta al vertice della classifica
Intervistato da TMW, Fabio Lupo, ex direttore sportivo tra le altre di Torino e SPAL, ha fatto il punto sulla lotta al vertice della classifica dopo gli ultimi risultati in campionato:

"Il Napoli? Una sconfitta sorprendente. Una squadra come il Napoli deve avere la capacità di gestire gli impegni ravvicinati”.

Scudetto: chi lo porterà a casa?

“La continua alternanza dimostra che il campionato si gioca punto su punto. Niente fughe in avanti, l’equilibrio caratterizzerà il torneo”.

(Fonte: TMW)

