Ai microfoni di TMW Radio, Claudio Onofri ha fatto il punto in casa Inter a pochi giorni dal decisivo derby contro il Milan di domenica a San Siro:
"L'Inter è la più forte, per molti motivi. Lautaro conta tanto, ma per me le cose sono già decise. Poi ovvio una partita dipende da tante cose, ma non credo che il Milan possa riaprire il discorso Scudetto col derby".
"La rosa dell'Inter è fuori categoria. Il Milan sta facendo bene ma non è dello stesso livello".
(Fonte: TMW Radio)
