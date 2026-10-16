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Nel corso di un'ampia intervista concessa a Prime Video, Maicon (LEGGI L'INTERVISTA COMPLETA) ha raccontato un aneddoto su Mourinho. L'ex esterno nerazzurro ha ammesso di essere stato l'unico a sapere di Mou al Real dopo il Triplete ma con 6 mesi d'anticipo:

"Lui aveva firmato a gennaio con il Real Madrid. Come faccio a saperlo? Mi voleva portare là con lui. Io lo sapevo già da gennaio. Lui non l'aveva detto a nessuno. Zero. Era una cosa nostra. Stavo tornando a casa e mi chiama: 'Ti devo parlare'. E mi dice: 'Andiamo a Madrid insieme'. A gennaio. Non avevamo vinto niente. Per questo dico che è una persona unica. Cosa ho risposto io? Prima vinciamo, poi vediamo. Lui era sicuro di vincere.

Il primo anno quando siamo usciti con lo United ci disse: 'L'anno prossimo vinciamo la Champions'. Per questo è diverso da tutti. Io non ho mai pensato di andare. Lui non mi ha mai detto bugie, sempre la verità. Secondo me aveva chiamato solo me. E dopo il gol con la Juve festeggio facendo il gesto che sarei restato qui. Se mi sono pentito? Mai nella vita. Tutte le scelte sono state mie e me le tengo. Dico anche questo: la rifinitura prima della finale di solito ci si allena nello stadio della finale. Non ci siamo allenati al Bernabeu ma al centro sportivo del Real. Mourinho sapeva già tutto. Tutto già programmato"