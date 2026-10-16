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INTERVISTA MAICON

Lunga intervista di Maicon a Prime. Ai microfoni di Luca Toni, l'ex nerazzurro ha raccontato segreti e retroscena della cavalcata trionfale dell'Inter del Triplete ma non solo

"L'arrivo al Monaco? Non ho mai avuto paura di niente nella mia vita, potevo andare all'Espanyol ma il mio procuratore mi ha convinto di andare al Monaco perché Deschamps mi voleva. Poi ho avuto anche Guidolin, ha cambiato la mia carriera. Non l'ho raccontato a nessuno, avevo già firmato con l'Inter ma Guidolin, che lo sapeva, mi teneva un'ora in più ad allenarmi per migliorare la fase difensiva perché mi diceva che il calcio italiano era diverso. Lo ringrazierò per sempre, infatti la prima volta che ci siamo incontrati in Italia quando lui allenava l'Udinese gli ho dato la mia maglia"

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