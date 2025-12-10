"Sicuramente a livello di manifestazione sportiva, fuori dal mondo del calcio, questo è ineccepibile, però c'è una squadra che gioca in Champions League e insomma non mi sento di dire che non ci siano tante altre partite, alcune sono proprio già in calendario, lo stesso Milan mi sembra che in campionato stia andando molto bene. Direi che c'è più la parte tradizionale, quella che ha accompagnato questo stadio per un periodo infinito, tanto è vero che viene riconosciuto dal teatro della Scala, però la cerimonia inaugurale sicuramente rimarrà una pietra miliare di quello che sono stati gli eventi ospitati allo stadio Giuseppe Meazza".