Slot: "Salah? Parliamo della grande partita che abbiamo fatto contro l'Inter"

L'Inter perde 1-0 contro il Liverpool a San Siro: ecco le dichiarazioni di Slot ai microfoni di Sky Sport dopo la partita
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo Inter-Liverpool, Arne Slot ha parlato così del match di San Siro:

"Salah? Non abbiamo ottenuto tanti bei risultati di recente, oggi abbiamo invece vinto una grande partita in Champions in un grandissimo stadio.

Bisognerebbe parlare di chi ha giocato stasera, so che venerdì in conferenza stampa mi faranno domande ancora su Salah, ma dobbiamo parlare della grande prestazione di stasera"

