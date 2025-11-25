Gianluca Mancini, difensore della Roma, ha parlato ai microfoni dei giornalisti in queste ore, a margine dell’evento per il 42esimo Premio “Beppe Viola” che si è tenuto nella Sala d’Onore del Coni. «A inizio stagione avrei risposto che dovevamo solo pensare ad allenarci e ad andare partita a partita. Se siamo primi è per merito e ce le sudiamo le partite. Ma siamo all'inizio e c'è un campionato lungo da giocare, dobbiamo continuare così», ha detto rispetto al primo posto.
Mancini: "Roma prima per merito. Napoli? Presto per dire sfida scudetto"
Mancini: “Roma prima per merito. Napoli? Presto per dire sfida scudetto”
Le parole del difensore giallorosso a margine del premio Beppe Viola sulla lotta per il titolo
-Il rinnovo di contratto con la Roma?
Il mio scade nel 2027, ne parleremo nel momento opportuno ma sono tranquillissimo.
-La partita con il Napoli?
Prima c'è la gara di giovedì, poi penseremo al Napoli. Ma è presto per parlare di sfida scudetto, secondo me è presto. Siamo non all'inizio ma quasi, è novembre, è un campionato lungo e vediamo dove saremo più in là.
