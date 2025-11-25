Mancini: “Roma prima per merito. Napoli? Presto per dire sfida scudetto”

Gianluca Mancini, difensore della Roma, ha parlato ai microfoni dei giornalisti in queste ore, a margine dell’evento per il 42esimo Premio “Beppe Viola” che si è tenuto nella Sala d’Onore del Coni. «A inizio stagione avrei risposto che dovevamo solo pensare ad allenarci e ad andare partita a partita. Se siamo primi è per merito e ce le sudiamo le partite. Ma siamo all'inizio e c'è un campionato lungo da giocare, dobbiamo continuare così», ha detto rispetto al primo posto.