Fabio Alampi Redattore 25 novembre 2025 (modifica il 25 novembre 2025 | 15:14)

Reduce dalla bruciante sconfitta nel derby, l'Inter torna a respirare aria di Champions League, dove finora ha ottenuto quattro vittorie in altrettante partite. Avversario di turno, l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone. A tal proposito Fcinter1908 ha contattato in esclusiva Michele Serena, doppio ex di giornata.

L'Inter si presenta a questa sfida europea dopo la deludente sconfitta nel derby: quanto potrà incidere?

"Penso che ci sia la capacità per mettersi alle spalle quello che è successo domenica sera e riproporsi in una competizione completamente diversa. L'Inter è abituata a giocare ogni 3 giorni, e adesso dovrà affrontare una squadra che è sempre ostica per tutti. Sarà una partita difficile".

In Champions League l'Inter ha ottenuto fin qui quattro vittorie nelle prime quattro giornate, con un solo gol incassato.

"L'Inter ha avuto un percorso netto, a differenza dell'Atletico che ha solo 6 punti: per gli spagnoli non è ancora decisiva, ma è molto più importante per loro in termini di classifica".

I critici hanno già puntualizzato: le quattro vittorie ottenute dall'Inter contro squadre sulla carta inferiori. L'Atletico Madrid sarà il primo avversario "di nome": può essere un fattore da considerare?

"Intanto queste vittorie bisogna farle, alla fine solo tre squadre sono a punteggio pieno in Champions: Inter, Bayern Monaco e Arsenal. Non ci sono partite semplici, è sempre difficile vincere, bisogna conquistarsele sul campo. L'Inter è stata brava a ottenere bottino pieno, altre non ci sono riuscite".

Passano gli anni, ma l'Atletico Madrid rimane squadra ostica: il lunghissimo ciclo Simeone sembra non finire mai.

"Dopo un inizio di stagione non eccezionale hanno settato le cose, vengono da cinque vittorie consecutive in campionato che gli ha permesso di accorciare notevolmente la classifica, sono a 4 punti dalla vetta. Hanno trovato di nuovo la quadra con un allenatore che è lì da più di un decennio ma che incarna davvero lo spirito di questa società come non ci riesce nessun altro".

La critica ha puntato il dito anche su alcuni singoli di casa Inter: oltre a Sommer, nel mirino è finito anche capitan Lautaro.

"Normale, le critiche ci sono sempre state e ci sono per tutti, quando non si riesce ad esprimersi ad altissimi livelli. Detto questo è vero, Lautaro è apparso un po' sottotono ultimamente, ma come ha risposto Chivu alla domanda sul perchè lo ha sostituito nel derby è giusto che un allenatore faccia le sue scelte, tutti possono dare il loro contributo. Nessuno mette in dubbio le qualità di Lautaro, così come di tutti gli altri campioni dell'Inter, ma può capitare di avere una giornata negativa e di essere sostituiti. Qualcuno vorrebbe montare un caso, ma io non lo vedo: me lo aspetto sicuramente in campo contro l'Atletico Madrid".