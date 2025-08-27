"Top 3 momenti alla Lazio? Il derby del 6 gennaio, il centesimo gol a Cagliari e la rete in Supercoppa nel 2009, contro l’Inter che avrebbe vinto il Triplete. Metto anche la vittoria della Coppa Italia"

"Confermo. L’Inter parlò col mio agente, offrì alla Lazio Cruz e Crespo. Ma io ho sempre ribadito di voler restare. Negli anni ho avuto ammiccamenti da Fiorentina, Napoli, dal Monaco e anche dall’Arabia Saudita, ma non ho mai aperto a nessuna proposta".