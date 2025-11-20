Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista dell'Inter Antonio Manicone ha parlato del derby di domenica contro il Milan

Andrea Della Sala Redattore 20 novembre 2025 (modifica il 20 novembre 2025 | 16:08)

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista dell'Inter Antonio Manicone (oggi vice ct dell'Iran) ha parlato del derby di domenica contro il Milan.

Manicone, partiamo da quel motivetto.

«Non sono mai stato “un campione”, ma me lo cantano ancora per strada. Mi piace perché significa che ho lasciato qualcosa alla gente. Ho dato il massimo ed è bello essere voluti bene. Resto, però, sempre un ragazzo della Bovisa: sono cresciuto lì, zona piazza Dergano, sempre con i piedi per terra. L’Inter è entrata nella mia vita molto presto, dalle giovanili. Mio fratello è milanista, ma grazie a me in famiglia si sono spostati tutti sul nerazzurro».

Come era il derby da semplice tifoso?

«Me ne ricordo uno, purtroppo doloroso. Ero a San Siro, in mezzo ad amici di scuola, molti milanisti, quando Hateley staccò su Collovati. Quel giorno ho imparato che nel derby non bisogna dare per scontato niente, e spesso è meglio essere sfavoriti. Per questo, mi piace dire che domenica i favoriti sono loro... Per me, ragazzo allo stadio, il sogno era giocare un giorno una partita così. Se ti impegni, a volte i desideri si avverano».

A proposito, come è stato crescere dentro l’Inter?

«In Primavera avevamo una bella squadra: io, Minaudo, Mandelli, ci chiamavano la Banda Bassotti perché eravamo piccolini, ma ci facevamo rispettare. Una volta, in un derby, compare un ragazzino di due anni sotto età: mi dicono subito che è il figlio di Cesare Maldini. Bastano i primi 5’ e capisco: volava già... L’aver fatto il settore giovanile dell’Inter, sia da giocatore che poi da allenatore, mi ha comunque costruito come uomo. Mi ha dato una seconda pelle nerazzurra, che sento ancora addosso».

Anche Chivu è stato allenatore delle giovanili: la sta convincendo?

«È primo sia in Italia che in Europa, cosa può fare di più? L’ho conosciuto, è umile, alla mano, come piace a noi interisti. È stato bravo a cambiare poco all’inizio, ora pian piano cerca di dare più intensità e verticalità. In generale, però, c’è continuità: società forte, tecnico forte, giocatori forti».

Lei aveva la fama di leader serio, tanti fatti e poche parole: c’è qualcuno che le assomiglia?

«Ogni giocatore ha il suo carattere e va rispettato. Ad esempio, a me piace in campo e fuori Mkhitaryan, un’assenza grande in questa partita. Nel calcio spesso si impara più da ciò che si vede che da ciò che si sente, e avere nello spogliatoio persone come lui conta. L’Inter ha anche una coppia super di attaccanti: Lautaro ritrova Thuram ed è un fatto decisivo. Penso che il derby possa ricaricare anche gli azzurri che arrivano dalla brutta serata in Nazionale con la Norvegia, come Barella e Bastoni».

Del Milan di Allegri, invece, che idea si è fatto?

«Mando un saluto a Max: io, lui e anche Gattuso abbiamo giocato insieme a Perugia nella stessa mediana. In pochi sanno sfruttare come Allegri i punti di forza della propria squadra e i punti deboli di quella avversaria. Lui ha subito dato solidità al Milan. Si sa che l’Inter ha sofferto tanto Leao in campo aperto, ma temo di più Pulisic: è ancora più difficile da marcare perché meno “leggibile” del portoghese».

Lo ha appena visto con l’Iran: come sta Taremi? E perché ha fatto così male a Milano?

«Colpa solo e soltanto del fisico: aveva una pubalgia che non è riuscito a sistemare, avrebbe dovuto fermarsi tre mesi e non era possibile. Resta un grande professionista: all’Inter poteva fare di più, ma in nazionale è il capitano e sarà la guida al Mondiale».

Lavorando nello staff della Svizzera, invece, ha conosciuto da vicino anche Sommer e Akanji.

«Sommer è un orologio: affidabile dentro e fuori dal campo, da 10 nello spogliatoio. Su Akanji posso dire solo questo: se negli ultimi anni lo volevano tutti in Europa, ci sarà pur sempre un motivo...».

Per chiudere, un giorno le piacerebbe rigiocare il derby da “dentro”, nello staff nerazzurro?

«Le ripeto che sono della Bovisa, dove ho imparato a godermi il presente. Mai dire mai, ma ora penso all’Iran. E al derby dei derby di domenica, chiaro».