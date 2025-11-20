Andriy Shevchenko, presente a Zurigo nella giornata in cui sono stati sorteggiati gli accoppiamenti dei play-off per le qualificazioni al prossimo Mondiale, ha parlato oltre che della sua Ucraina anche dell'Italiadi Gattuso, con un pensiero al derby di Milano di domenica sera.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Shevchenko: “L’Italia deve essere al Mondiale. Derby? Ci aspettiamo spettacolo”
news
Shevchenko: “L’Italia deve essere al Mondiale. Derby? Ci aspettiamo spettacolo”
L'ex giocatore rossonero, a Zurigo per i sorteggi dei play-off in vista del Mondiale, ha parlato ai microfoni di Skysport anche di Inter-Milan
«L'Italia è una squadra che deve essere al Mondiale - ha detto sulla Nazionale - è uno dei campionati più forti in Europa e un grande score di giocatori. Rino (Gattuso.ndr) adesso ha sistemato la squadra per la sua maniera. Ho visto tanta aggressività durante le partite dell'Italia. Auguro alla vostra Nazionale di potersi preparare al meglio e di riuscire di arrivare al Mondiale».
-Sei il giocatore che ha segnato più gol nei derby e ora c'è Milan-Inter, che ne pensi?
Penso che sarà un bello spettacolo, arrivano entrambi da due momenti positivi e ci aspettiamo un grande spettacolo. Forza Milan.
(Fonte: SS24)
© RIPRODUZIONE RISERVATA