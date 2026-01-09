"L'Inter è un avversario molto forte che vive il momento migliore della stagione, sarà complicata", dice Manna

Matteo Pifferi Redattore 9 gennaio 2026 (modifica il 9 gennaio 2026 | 18:02)

Il DS del Napoli Giovanni Manna ha rilasciato un'intervista a Radio CRC per parlare anche di Inter-Napoli:

«Sicuramente stiamo vivendo un momento storico non felice per quanto riguarda le vicende arbitrali: è evidente che ci sono dei problemi oggettivi che stanno caratterizzando questo campionato. Quello che è successo a noi nella partita di mercoledì penso sia sotto gli occhi di tutti: l’arbitro ha fatto una buona gara, ma è stato condizionato in modo negativo dal VAR.

Abbiamo sempre sperato e pensato che il VAR potesse essere un ausilio per gli arbitri, ma in questo momento ritengo che li stia penalizzando. Dopo revisioni così lunghe non riuscire a prendere una decisione corretta e condizionare l’andamento della partita non è ammissibile. Faccio riferimento a quanto successo a noi mercoledì, ma anche a quanto succede in altri campi e per altre squadre.

Cosa chiedo all’AIA? Penso che in questo momento anche noi addetti ai lavori dovremmo fare un ragionamento su quello che sta succedendo e su come poter migliorare questa situazione. Oggi sicuramente viviamo un periodo non positivo.

Napoli-Verona? Arrivavamo da un periodo estremamente positivo con delle partite giocate molto bene. Ci sta che un primo tempo possa essere meno positivo e meno energico del solito, ma la squadra ha reagito e ha dimostrato che non voleva perdere ed, infatti, ha pareggiato conquistando un punto. Per me, però, ne abbiamo persi 2 per quella che è stata la dinamica della partita.

Il gruppo ha sempre reagito e lavorato in modo corretto, facendo sempre grandi prestazioni. Domenica in uno stadio ostico affrontiamo un avversario molto forte che vive il momento migliore della stagione. Sarà una partita complicata, ma sono sicuro che ci faremo trovare pronti. Non è una partita chiave per lo scudetto quella contro l’Inter, ma è importante come tutte, perché tutte valgono tre punti. Dobbiamo restare concentrati sui nostri obiettivi e non farci condizionare da fattori esterni.

Il campionato sarà molto lungo e la quota Champions sarà molto alta: le partite sono molto complicate e veramente si possono perdere punti con tutti. Bisogna restare concentrati e non dare nulla per scontato».