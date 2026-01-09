"Dopo questa sconfitta abbiamo più rimpianti, oggi (ieri, ndr) era importante vincere e rimanere aggrappati a Inter e Milan".

"C’è rammarico per questi due punti buttati e per il primo tempo, nel secondo tempo abbiamo reagito e trovato due gol, anzi tre se non ci fossero stati gli episodi del Var. Arriveremo arrabbiati per i due punti persi, ora cerchiamo di recuperare in fretta le energie. Siamo contati, ci proveremo al meglio per questo big match".