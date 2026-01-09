Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Matteo Politano, attaccante del Napoli, si è proiettato al big match di domenica a San Siro contro l'Inter dopo il 2-2 al Maradona contro l'Hellas Verona:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Napoli, Politano: “Peccato per i punti persi, ma domenica con l’Inter arriveremo arrabbiati”
news
Napoli, Politano: “Peccato per i punti persi, ma domenica con l’Inter arriveremo arrabbiati”
Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Matteo Politano, attaccante del Napoli, si è proiettato al big match con l'Inter
"Dopo questa sconfitta abbiamo più rimpianti, oggi (ieri, ndr) era importante vincere e rimanere aggrappati a Inter e Milan".
"C’è rammarico per questi due punti buttati e per il primo tempo, nel secondo tempo abbiamo reagito e trovato due gol, anzi tre se non ci fossero stati gli episodi del Var. Arriveremo arrabbiati per i due punti persi, ora cerchiamo di recuperare in fretta le energie. Siamo contati, ci proveremo al meglio per questo big match".
(Fonte: Kiss Kiss Napoli)
© RIPRODUZIONE RISERVATA