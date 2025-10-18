Intervenuto ai microfoni di DAZN prima di Torino-Napoli, il ds azzurro Giovanni Manna ha parlato così del recupero di Romelu Lukaku dall'infortunio: "L'ultimo periodo non è stato facile per Romelu, sta terminando l'iter riabilitativo in Belgio. Dovrebbe tornare in Italia nelle prossime settimane, se non questa la prossima: non lo abbiamo voluto forzare visto quello che ha dovuto passare e bisogna essere cauti perché è stato un infortunio importante. Lo aspettiamo: per noi è un leader, il nostro attaccante. Lo abbiamo sostituito ma Romelu è Romelu".