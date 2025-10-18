Intervenuto ai microfoni di DAZN prima di Torino-Napoli, il ds azzurro Giovanni Manna ha parlato così del recupero di Romelu Lukaku dall'infortunio: "L'ultimo periodo non è stato facile per Romelu, sta terminando l'iter riabilitativo in Belgio. Dovrebbe tornare in Italia nelle prossime settimane, se non questa la prossima: non lo abbiamo voluto forzare visto quello che ha dovuto passare e bisogna essere cauti perché è stato un infortunio importante. Lo aspettiamo: per noi è un leader, il nostro attaccante. Lo abbiamo sostituito ma Romelu è Romelu".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Sabato prossimo Napoli-Inter, Manna: “Ecco perché oggi sono out McTominay e Hojlund”
news
Sabato prossimo Napoli-Inter, Manna: “Ecco perché oggi sono out McTominay e Hojlund”
Intervenuto ai microfoni di DAZN prima di Torino-Napoli, il ds azzurro Giovanni Manna ha parlato così degli infortunati azzurri
Il dirigente ha parlato poi degli infortunati Scott McTominay e Rasmus Hojlund: “Giochiamo tante partite, è inutile ora correre rischi, soprattutto su Rasmus che ha un affaticamento: lunedì partiamo per Eindhoven, è importante non prendersi rischi quando non è opportuno. Scott ha preso un colpo ed era meglio evitare: abbiamo deciso di preservarlo".
© RIPRODUZIONE RISERVATA