Manna: “Conte? Normale confronto. Troppa enfasi, molte cose sono state strumentalizzate”

Il direttore sportivo del Napoli è tornato sulle dichiarazioni del suo tecnico e delle tensioni di queste settimane
Fabio Alampi Redattore 

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio di inizio del match contro l'Atalanta: "C'è stata tanta, troppa enfasi, molte cose sono state strumentalizzate. La squadra ha lavorato come sempre, bene.

I confronti ci sono sempre, anche quando si vince. Abbiamo fatto una brutta partita a Bologna, perdendo contro una buona squadra, ma noi siamo pronti per ripartire. Cosa intendo per strumentalizzazione? Tante voci, dimissioni dell'allenatore... È normale che c'è un confronto, il mister ha lanciato un segnale d'allarme per alzare l'asticella e i livelli di attenzione di tutti quanti. Non ci vedo nulla di male, siamo uniti".

