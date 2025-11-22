Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio di inizio del match contro l'Atalanta: "C'è stata tanta, troppa enfasi, molte cose sono state strumentalizzate. La squadra ha lavorato come sempre, bene.

I confronti ci sono sempre, anche quando si vince. Abbiamo fatto una brutta partita a Bologna, perdendo contro una buona squadra, ma noi siamo pronti per ripartire. Cosa intendo per strumentalizzazione? Tante voci, dimissioni dell'allenatore... È normale che c'è un confronto, il mister ha lanciato un segnale d'allarme per alzare l'asticella e i livelli di attenzione di tutti quanti. Non ci vedo nulla di male, siamo uniti".