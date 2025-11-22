«Sicuramente il cambio modulo nasce dagli infortuni a centrocampo e quindi è fare di necessità virtù. Il mister già dall'anno scorso è stato bravissimo a trovare delle soluzioni come questa, ma ce ne sono anche altre. Non è una ripartenza, avevamo perso una partita, arrivavamo comunque da cose positive: in CL ci è mancato il gol, una buona partita col Como, col Lecce, la vittoria con l'Inter . Il gruppo ha bisogno di crescere, dobbiamo stare calmi, il gruppo deve ricrearsi. Il mister ha dato fiducia ad alcuni e devonon rispondere sul campo». Così il direttore sportivo del Napoli , Giovanni Manna, ai microfoni di DAZN prima della sfida contro l'Atalanta .

Tutto molto semplice. Il presidente si è già esposto e non sono la prima voce: troppe strumentalizzazioni, troppe voci sbagliate, troppa enfasi. Sì abbiamo sbagliato una partita, non accettiamo di perdere non da Napoli quindi Conte ha voluto alzare il tono come è giusto che sia, a suo modo, perché lui è una persona vera e se c'è qualcosa da dire la dice dentro e fuori dallo spogliatoio. La settimana di out durante la pausa al Napoli non è una novità. Lo avevano fatto anche altri allenatori e non c'è niente di strano. Abbiamo uno staff competente e il mister è rientrato con i Nazionali, nessun caso quindi.