Intervenuto ai microfoni di DAZN prima di Inter-Napoli , Giovanni Manna , ds del Napoli, ha parlato così in vista del match di San Siro: "Chi è il favorito? Io sto sempre con Conte: quello che ha detto lui va bene. Bella partita, due grandi squadre: l'anno scorso è stato un bello scontro fino all'ultimo, speriamo anche quest'anno. Loro sono forti, è tosta: giochiamo in uno stadio incredibile.

Non è mai un segnale di debolezza rispettare il valore dell'avversario: è alto, sono in un ottimo momento di forma. Abbiamo i nostri problemi ma andiamo avanti: la partita può segnare uno spartiacque importante, bisogna essere intelligenti e fare la partita giusta con determinazione e attributi. Il mercato? Al momento in una squadra rodata non è mai facile toccare: vogliamo provare a migliorare la squadra. Se ci saranno opportunità, andremo a farlo: non è certo che accada ma ci stiamo lavorando. Gennaio è sempre complicato".