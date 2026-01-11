Ai microfoni di DAZN, l'attaccante del Napoli Matteo Politano ha rilasciato queste dichiarazioni prima della partita con l'Inter:
"Bisogna spingere fortissimo, perché l'Inter è una squadra forte, ma noi non siamo da meno. Sarà una gara di duelli, chi ne vincerà di più si porterà a casa la partita. Le chiavi da sfruttare sono quelle del palleggio, cercando di non far palleggiare loro, perché se te li porti vicino alla tua area sono davvero bravi".
"Dobbiamo tenere il pallino del gioco il più possibile. Non è una partita fondamentale come quella dell'anno scorso, ci sono ancora tante gare. Saranno tre punti importanti, sarà fondamentale non perdere. Ma noi pensiamo alla vittoria".
(Fonte: DAZN)
