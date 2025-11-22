Raffaele Palladino, ai microfoni di DAZN, prima della sua prima partita sulla panchina dell'Atalanta (ha sostituito Juric) ha parlato della sfida contro il Napoli di Antonio Conte.
Palladino: “Ho cercato di portare energia positiva. Contro il Napoli dovremo mostrare valore”
«Sono contento di essere nella mia città, esordire qui, ma sono concentrato sulla prestazione. Dobbiamo dimostrare il nostro valore contro la squadra campione d'Italia. Cosa voglio portare a questa squadra? Quando cambia allenatore c'è delusione nel gruppo e nel club, ho cercato di portare energia positiva e cercare di essere chiaro sui principi di gioco», ha detto.
«Nella prima settimana ho lavorato con 9 giocatori, solo giovedì sono arrivati 14 Nazionali. Poco tempo ma è stato positivo ma mi ha colpito la concentrazione di tutti. Ci sono grandi valori. Dobbiamo trovare gli automatismi giusti per mettere in difficoltà il Napoli e speriamo di poter mettere in atto quanto provato», ha sottolineato ancora.
(Fonte: DAZN)
