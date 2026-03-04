Milan-Inter, Ricci: “Sogno scudetto? Con l’Inter servirà la partita perfetta”

«Sicuramente pensiamo al nostro obiettivo, riportare il Milan in Champions. Ce lo siamo detti a luglio. Per adesso siamo a buon punto anche se abbiamo perso punti che potevamo anche non perdere altrimenti ne avevamo di più. Abbiamo un buon vantaggio sulle inseguitrici ma non è ancora finita, mancano ancora tante partite e ci sono in palio ancora tanti punti». Così Samuele Ricci, centrocampista del Milan classe 2001, ha parlato ai microfoni di SportMediasetin vista del derby contro l'Inter in programma domenica sera alle 20.45.