«Sicuramente pensiamo al nostro obiettivo, riportare il Milan in Champions. Ce lo siamo detti a luglio. Per adesso siamo a buon punto anche se abbiamo perso punti che potevamo anche non perdere altrimenti ne avevamo di più. Abbiamo un buon vantaggio sulle inseguitrici ma non è ancora finita, mancano ancora tante partite e ci sono in palio ancora tanti punti». Così Samuele Ricci, centrocampista del Milan classe 2001, ha parlato ai microfoni di SportMediasetin vista del derby contro l'Inter in programma domenica sera alle 20.45.
Milan-Inter, Ricci: “Sogno scudetto? Con l’Inter servirà la partita perfetta”
-Il sogno scudetto c'è ancora?
Si vive di sogni e il sogno c'è ma pensiamo alla partita, è pur sempre un derby. Va approcciato in maniera perfetta: contro di loro serve la partita.
-Il tuo ruolo: Allegri ti sta portando in regia?
Non so se sta facendo questo tentativo. Penso che ora mi veda come mezzala, mediano adesso c'è Modric, comunque sia è uguale. A me interessa dare il mio contributo alla squadra e giocare.
-Quanto ti ha facilitato l'intesa con Allegri?
Abbiamo lo stesso senso dell'umorismo, di scherzare, la battuta sempre pronta perché ci sono anche toscani nello staff. Uno staff eccellente, ci divertiamo un sacco ma quando c'è da pensare alla partita si pensa alla partita, ovviamente.
-Derby in famiglia con la tua compagna (conduttrice di DAZN, Eleonora Incardona.ndr) che tifa Inter?
No, non lo so. Non so se in passato tifava Inter. Se l'ho convertita? Per adesso è dalla mia parte.
