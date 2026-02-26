Alessandro Marcandalli, difensore del Genoa, ha rilasciato un'intervista a Il Secolo XIX a pochi giorni dalla sfida contro l'Inter: "Contro l'Inter avevo sbagliato contro Lautaro. Ero molto deluso. Ma dagli errori si impara. Mi riguardo nei video che preparano mister e staff, per correggermi. De Rossi mi ha dato fiducia, cerco di ripagarlo".