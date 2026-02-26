FC Inter 1908
Marcandalli: “Un gol contro l’Inter? Il mister dice di crederci. E a San Siro…”

Il difensore del Genoa ha parlato a pochi giorni dalla partita di campionato in programma contro i nerazzurri
Alessandro Marcandalli, difensore del Genoa, ha rilasciato un'intervista a Il Secolo XIX a pochi giorni dalla sfida contro l'Inter: "Contro l'Inter avevo sbagliato contro Lautaro. Ero molto deluso. Ma dagli errori si impara. Mi riguardo nei video che preparano mister e staff, per correggermi. De Rossi mi ha dato fiducia, cerco di ripagarlo".

Ha già segnato in Coppa Italia...e in campionato?

"Chiedo consigli a Ostigard, spero arrivi presto il gol in A".

Magari sabato con l'Inter.

"Il mister ci dice di crederci sempre. E a San Siro abbiamo già sfiorato la vittoria con il Milan".

