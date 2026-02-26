Nel corso di un'ampia intervista a Flashscore, Lukas Podolski è tornato a parlare dell'esperienza all'Inter.

Nel corso di un'ampia intervista a Flashscore, Lukas Podolski è tornato a parlare dell'esperienza all'Inter. L'attaccante tedesco è approdato in nerazzurro nel 2015 in prestito senza diritto di riscatto dall'Arsenal, prima di approdare poi al Galatasaray.

Podolski ha parlato così della sua avventura a Milano: “Dico sempre che è stato un errore perché un prestito di pochi mesi non ha senso per me, perché quando la squadra non va bene, i primi a essere messi da parte sono proprio i giocatori in prestito, o comunque non c’è interesse a trattenerli, è solo un prestito. L’errore non è stato andare all’Inter, ma accettare un prestito così breve"

Su Wenger — "Fuori dal campo era come un padre, una persona splendida, mai urlava, mai aggressivo. Sapeva entrare in sintonia con i giocatori, sempre gentile, disponibile al dialogo, sempre diretto. È stato un periodo fantastico, fantastico incontrare allenatori come Arsene Wenger e magari, in futuro, diventare un allenatore di quel tipo, come Arsene Wenger, Ottmar Hitzfeld, Jupp Heynckes, Joachim Low. Da tutti impari qualcosa che può servirti per diventare allenatore o ricoprire un altro ruolo in un club, e questo ti arricchisce molto"

L'Arsenal può vincere la Premier? — "Penso di sì, perché sento che in questa stagione c’è qualcosa in più e lo spero, soprattutto per Mikel (Arteta). Investe tanto, si impegna molto, sono felice di aver giocato con lui in campo. Ho percepito anche quando giocavo con lui che aveva qualcosa in più, sentivo che voleva diventare allenatore una volta terminata la carriera. Ha sempre voluto dare qualcosa in più, parlava spesso con Arsene Wenger dopo gli allenamenti, dopo le partite, quindi si capiva che voleva restare nel calcio e vedere ora quello che sta facendo è fantastico"