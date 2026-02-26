"Rimangono rammarico e delusione, non siamo molto fortunati con gli episodi arbitrali in questo momento", dice Chiellini

Matteo Pifferi Redattore 26 febbraio - 00:11

Intervenuto ai microfoni di Prime Video al termine di Juventus-Galatasaray, Giorgio Chiellini ha parlato così:

"Siamo provati e delusi per lo sforzo mostrato e il risultato finale, anche orgogliosi per quanto mostrato. Il clima dello Stadium deve essere un punto di partenza, alla fine se riusciamo ad essere più equilibrati, abbiamo sbagliato una partita e mezza da quando c'è Luciano. Rimangono rammarico e delusione, non siamo molto fortunati con gli episodi arbitrali in questo momento.

"Rosso? Per fortuna non ero Kelly, c'è poco da commentare. Abbiamo perso 4 delle ultime 5 prima di oggi ma ci sono state prestazioni importanti, mancano 12 partite e ci giochiamo tanto per la prossima stagione ma la squadra c'è, il percorso di crescita vorremmo tutti fosse più veloce ma proviamo a portare avanti.

Rimpianti? Non ce ne sono in Champions, nel girone abbiamo avuto tante partite difficili. Abbiamo vinto a Bodo una partita difficile e abbiamo visto il Bodo quanto sia difficile da affrontare, abbiamo battuto il Benfica, il percorso è stato quello che avevamo preventivato. Con un po' di fortuna saremmo andati agli ottavi"