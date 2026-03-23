L'ex portiere e ora commentatore tecnico e opinionista, è intervenuto nel corso di Sky Calcio Club al termine di Fiorentina-Inter

Alessandro De Felice Redattore 23 marzo - 00:16

Luca Marchegiani, ex portiere e ora commentatore tecnico e opinionista, è intervenuto nel corso di Sky Calcio Club al termine di Fiorentina-Inter.

“L’Inter non tiene più 90 minuti come li teneva due mesi fa. Il fatto che sia un po’ troppo in gestione: quando doveva vincere è stata capace in 5 minuti di creare due occasioni.

Sommer invece poteva fare qualcosa di più?

"È una respinta che poi finisce sui piedi di Ndour. Allora diciamo che il tiro è da posizione angolata, perciò lui tagliando in avanti con la traiettoria del tuffo era difficile deviarla oltre la linea di fondo. L'alternativa potrebbe essere quella di andarci con due mani e provare a bloccarla. Non era un tiro fortissimo, però insomma deviarla tanto meglio di così non era facile…".

Come si può spiegare questa situazione atletica?

"Non è che la risposta, se tu c'hai un decadimento di forma e lavori per riprenderla, non è che la risposta ce l'hai giorno dopo o una settimana dopo. Ci vuole un po' di tempo. L'Inter è una squadra diversa rispetto a prima. Si vede nella brillantezza, si vede nella tenuta, si vede anche nell'intraprendenza che certi giocatori hanno. È stata una stagione difficile, più o meno. È vero che Chivu, abbiamo sempre detto, ha coinvolto tutti, però in realtà quelli che giocavano, che avevano minuti, che si sono stancati, sono stati quelli. Ci sono giocatori tipo Dumfries, che è rientrato adesso, che probabilmente ha bisogno di un po' di tempo. Secondo me è un po' individuale anche l'analisi, non generale.

"Non è grinta. Secondo me è proprio freschezza. Questa è una squadra che ha delle caratteristiche chiare. Deve giocare su ritmi, la palla deve viaggiare veloce, ci devono essere movimenti fatti con un'intensità di un certo tipo. Quando perdi un 10% di condizione fisica, il gioco della squadra non è proporzionale. È molto superiore rispetto a quello che è il peggioramento fisico, il peggioramento del gioco. Perché questa è una squadra che per giocare bene deve stare bene fisicamente, perché deve fare tutto a cento all'ora. Però non vuol dire che questo a livello difensivo, dove si lavora collettivamente, deve essere così fragile".