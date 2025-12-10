FC Inter 1908
Marchisio: “Scudetto? Inter e Napoli davanti, ma il Milan ha un grandissimo allenatore”

L'ex centrocampista della Juve, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha detto la sua sulla corsa scudetto
Andrea Della Sala Redattore 

L'ex centrocampista della Juve Claudio Marchisio, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha detto la sua sulla corsa scudetto

Chi vincerà il campionato?

«Metto Inter e Napoli davanti ma il Milan ha Allegri, un grandissimo allenatore. Nella rimonta di Torino si sono visti allenatore e qualità dei giocatori».

