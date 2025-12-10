Manuel Akanji, difensore dell'Inter, ha commentato ai microfoni di CBS Sports la trattenuta di Bastoni su Wirtz che ha determinato il rigore assegnato nel finale di partita al Liverpool, decisivo ai fini del risultato: "Bastoni tira la maglia ma è una trattenuta leggera, e ovviamente se guardi tutto al rallentatore tutto sembra molto peggio di quanto non sia in realtà.
Akanji: “Uno dei rigori più leggeri che abbia mai visto. Dobbiamo essere onesti e…”
Il difensore dell'Inter non usa giri di parole nel commentare l'episodio che ha deciso la sfida contro il Liverpool
Il giocatore sta andando via dalla porta e Bastoni gli tira un po' la maglia. È uno dei rigori più leggeri che abbia mai visto. Alla fine dobbiamo anche essere onesti, non possiamo metterci nella posizione di dare all'arbitro nemmeno l'opportunità di fischiare un rigore del genere, ma per me non è mai rigore".
