Manuel Akanji, difensore dell'Inter, ha commentato ai microfoni di CBS Sports la trattenuta di Bastoni su Wirtz che ha determinato il rigore assegnato nel finale di partita al Liverpool, decisivo ai fini del risultato: "Bastoni tira la maglia ma è una trattenuta leggera, e ovviamente se guardi tutto al rallentatore tutto sembra molto peggio di quanto non sia in realtà.